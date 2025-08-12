DAX24.205 +0,8%ESt505.385 +0,9%Top 10 Crypto16,81 +1,4%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.831 -0,1%Euro1,1701 +0,2%Öl66,27 +0,2%Gold3.359 +0,4%
AKTIE IM FOKUS: Tui nach Zahlen und angehobenem Ausblick auf Februar-Hoch

13.08.25 13:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
8,47 EUR 0,53 EUR 6,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
MDAX
31.120,8 PKT 119,5 PKT 0,39%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die tags zuvor von TUI angehobene Prognose für den Jahresgewinn 2024/25 sowie detaillierte Neunmonatszahlen haben am Mittwoch die Aktie des Touristikunternehmens beflügelt. Sie baute ihren 3,5-prozentigen Kursgewinn vom Dienstag aus und kletterte auf den höchsten Stand seit dem 10. Februar. Zuletzt gewann sie 5,8 Prozent auf 8,36 Euro. Die Verluste seit Jahresbeginn wurden damit wettgemacht.

Zwar hatte das Management von Tui die Umsatzerwartung für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr gedämpft, wurde aber optimistischer für den um Sondereffekte bereinigten operativen Gewinn (bereinigtes Ebit). Wechselkurseffekte ausgeklammert wird nun ein Anstieg um 9 bis 11 Prozent erwartet, nach bisher 7 bis 10 Prozent.

Zur Wochenmitte folgten weitere Details zum Zahlenwerk. Analyst Oliver Wojahn von MWB Research lobte vor allem die starke Profitabilität des Reisekonzerns. "Die Ergebnisse des dritten Quartals zeigen eine unerwartete Verbesserung der Margen", hob er hervor. Der 38-prozentige Anstieg des bereinigten Ebit im Vergleich zum Vorjahr sei vor allem auf die starke Entwicklung in den Geschäftsbereichen Hotels & Resorts sowie Kreuzfahrten und auch auf das späte Osterfest im Geschäftsbereich Märkte & Fluggesellschaften zurückzuführen. Er bemängelte allerdings den leicht unter seinen Schätzungen liegenden freien Barmittelzufluss.

Auch Analyst Cristian Nedelcu von der UBS sprach mit Blick auf das Ebit von einer positiven Überraschung, die von einer überdurchschnittlichen Geschäftsentwicklung der Kreuzfahrtsparte getragen worden sei. Die Umsätze hätten den Erwartungen weitgehend entsprochen. Negativ sei aber, dass sich die Sommerbuchungen und Preise im Vergleich zum Bericht für das zweite Quartal weiter verschlechtert hätten. Das werfe entsprechend Fragen hinsichtlich der zukünftigen Rentabilität auf.

Analystin Jaina Mistry von Jefferies lobte, dass das frühe Wintergeschäft auf Preissteigerungen hindeute und das angelaufene vierte Quartal für die Sparten Hotels und Kreuzfahrten stark aussehe.

Seit die Tui-Aktie vor etwas mehr als einem Jahr der Londoner Börse den Rücken kehrte und in den MDax zurückkam, hat sie eine Berg- und Talfahrt durchlebt, in Summe aber um fast ein Viertel zugelegt. Doch alte Hochs, etwa aus dem Jahr 2018 bei mehr als 100 Euro, sind noch weit entfernt. Die Tui-Spitze arbeitet unterdessen nach wie vor daran, den Konzern nach seiner Rettung durch den Staat in der Corona-Krise finanziell wieder besser aufzustellen./ck/edh/stk

Analysen zu TUI AG

DatumRatingAnalyst
12:06TUI NeutralUBS AG
11:56TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
11:56TUI HoldJefferies & Company Inc.
11:51TUI Market-PerformBernstein Research
12.08.2025TUI HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11:56TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.07.2025TUI OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
12:06TUI NeutralUBS AG
11:56TUI HoldJefferies & Company Inc.
11:51TUI Market-PerformBernstein Research
12.08.2025TUI HoldJefferies & Company Inc.
07.07.2025TUI NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.02.2025TUI UnderweightBarclays Capital
02.08.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.03.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.02.2024TUI UnderweightBarclays Capital
06.12.2023TUI UnderweightBarclays Capital

