AKTIEN IM FOKUS: Grand City stark - Geplante Anteilserhöhung belastet Aroundtown

04.03.26 11:57 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der geplante Ausbau der Beteiligung von Aroundtown (Aroundtown SA) hat am Mittwoch die Aktien von Grand City Properties ins Plus gehievt. Die Papiere des im SDAX enthaltenen Wohnimmobilien-Unternehmens legten um bis zu drei Prozent zu, dämmten dann aber das Plus in einem gedämpften Umfeld für europäische Immobilienwerte auf zuletzt 1,5 Prozent ein. Dagegen verloren Aroundtown 3,2 Prozent an Wert nach der Nachricht, dass der Gewerbeimmobilien-Spezialist seinen Grand-City-Anteil über einen Aktientausch auf bis zu fast 90 Prozent ausbauen möchte.

Die Kurse der beiden beteiligten Unternehmen passten sich am Mittwoch dem Schema an, dass Anleger für die aktuell zu 10,62 Euro gehandelten Grand-City-Aktien einen ähnlichen Gegenwert in vier Aroundtown-Aktien erhalten können. Gemessen an den Vortags-Schlusskursen liegt der Aufschlag bei knapp sieben Prozent.

Analystin Stephanie Dossmann von Jefferies zeigte sich von diesen Zahlen und den Gegebenheiten nicht überzeugt. Sie sei sich nicht sicher, ob sich die Grand-City-Anteilseigner ein stärkeres Engagement in Aroundtown wünschten, schrieb die Expertin. Sie verwies auf eine höhere Verschuldung sowie das stärker auf Büroimmobilien fokussierte Geschäft des Mutterkonzerns und zweifelt an einem Erfolg des Angebots.

Beide Unternehmen hatten auch Jahreszahlen vorgelegt und dabei Ausblicke für 2026 formuliert. Dussmann schrieb mit Blick auf Aroundtown, das erzielte operative Ergebnis (FFO I) liege am unteren Ende der Zielspanne und der Ausblick für 2026 bei dieser Kennziffer mit 250 bis 280 Millionen Euro unter den Erwartungen. Die Leerstandsquote gerade im Bürobereich sei gestiegen, monierte die Expertin.

Was Grand City betrifft, waren sich mehrere Experten einig, dass die für 2025 berichteten Jahreszahlen solide ausgefallen seien. Hierzu schrieb Kai Klose von der Berenberg Bank, die soliden Ergebnisse gehen vor allem auf die äußerst attraktive Lage am deutschen Wohnimmobilienmarkt sowie das umfangreiche Mietportfolio in London zurück. Seine Erwartungen für 2026 lägen im Rahmen der vom Unternehmen genannten FFO-I-Zielspanne./tih/gl/stk

