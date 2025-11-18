Alibaba Aktie News: Alibaba macht am Dienstagnachmittag Boden gut
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Alibaba. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 158,70 USD zu.
Im New York-Handel gewannen die Alibaba-Papiere um 15:53 Uhr 0,6 Prozent. Bei 160,04 USD erreichte die Alibaba-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 157,31 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 355.460 Alibaba-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 03.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 192,67 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alibaba-Aktie 21,40 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.01.2025 bei 80,30 USD. Mit Abgaben von 49,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,03 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,23 CNY.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 29.08.2025. Alibaba hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,61 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,77 Prozent auf 34,24 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33,00 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.11.2025 erfolgen.
Von Analysten wird erwartet, dass Alibaba im Jahr 2026 49,24 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Nachrichten zu Alibaba
Analysen zu Alibaba
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2020
|Alibaba kaufen
|DZ BANK
|16.05.2019
|Alibaba Buy
|The Benchmark Company
|31.01.2019
|Alibaba Overweight
|Barclays Capital
|12.11.2018
|Alibaba Conviction Buy List
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.2018
|Alibaba Buy
|The Benchmark Company
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.01.2017
|Alibaba Neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|09.01.2017
|Alibaba Accumulate
|Standpoint Research
|29.10.2015
|Alibaba Hold
|Standpoint Research
|06.05.2015
|Alibaba Hold
|T.H. Capital
|23.02.2012
|Alibabacom neutral
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.04.2017
|Alibaba Reduce
|Standpoint Research
|02.12.2011
|Alibabacom reduce
|Nomura
|25.11.2011
|Alibabacom reduce
|Nomura
|27.09.2011
|Alibabacom underperform
|Macquarie Research
|12.08.2011
|Alibabacom underperform
|Macquarie Research
