DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,59 +0,7%Nas22.498 -0,9%Bitcoin80.614 +1,5%Euro1,1580 -0,1%Öl64,05 ±0,0%Gold4.068 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Tesla A1CX3T Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Netflix 552484
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefrot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Top News
Becton Dickinson - Medizintechnik- und Life-Sciences-Spezialist profitiert von Nachzieheffekten! Becton Dickinson - Medizintechnik- und Life-Sciences-Spezialist profitiert von Nachzieheffekten!
DAX-Korrektur weitet sich massiv aus - Alle Augen auf NVIDIA-Zahlen am Mittwoch DAX-Korrektur weitet sich massiv aus - Alle Augen auf NVIDIA-Zahlen am Mittwoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
So entwickelt sich Alibaba

Alibaba Aktie News: Alibaba macht am Dienstagnachmittag Boden gut

18.11.25 16:08 Uhr
Alibaba Aktie News: Alibaba macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Alibaba. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 158,70 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alibaba
137,00 EUR 0,80 EUR 0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die Alibaba-Papiere um 15:53 Uhr 0,6 Prozent. Bei 160,04 USD erreichte die Alibaba-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 157,31 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 355.460 Alibaba-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 192,67 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alibaba-Aktie 21,40 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.01.2025 bei 80,30 USD. Mit Abgaben von 49,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,03 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,23 CNY.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 29.08.2025. Alibaba hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,61 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,77 Prozent auf 34,24 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33,00 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.11.2025 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Alibaba im Jahr 2026 49,24 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Frankreich droht mit Verbot von SHEIN

Tech-Rally in Asien setzt sich fort: Aktien von Renesas, Alibaba & Co. stark gesucht

Rally bei Nikkei & Co.: Auf breiter Front weiter aufwärts auf neue Rekordniveaus

In eigener Sache

Übrigens: Alibaba und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alibaba

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alibaba

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Alibaba

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
25.01.2017Alibaba NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
09.01.2017Alibaba AccumulateStandpoint Research
29.10.2015Alibaba HoldStandpoint Research
06.05.2015Alibaba HoldT.H. Capital
23.02.2012Alibabacom neutralNomura
DatumRatingAnalyst
20.04.2017Alibaba ReduceStandpoint Research
02.12.2011Alibabacom reduceNomura
25.11.2011Alibabacom reduceNomura
27.09.2011Alibabacom underperformMacquarie Research
12.08.2011Alibabacom underperformMacquarie Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alibaba nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen