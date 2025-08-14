Alibaba Aktie News: Alibaba zeigt sich am Abend freundlich

Aktie im Blick

Die Aktie von Alibaba gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Alibaba-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 124,53 USD zu. Bei 126,71 USD erreichte die Alibaba-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 125,71 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.202.033 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (148,42 USD) erklomm das Papier am 18.03.2025. Gewinne von 19,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 79,21 USD fiel das Papier am 29.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alibaba-Aktie mit einem Verlust von 36,39 Prozent wieder erreichen.

Alibaba-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,93 CNY belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 15.05.2025. Das EPS belief sich auf 0,74 USD gegenüber 1,39 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 32,49 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 3,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alibaba 33,59 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Alibaba am 29.08.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Alibaba-Anleger Experten zufolge am 28.08.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 61,65 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

