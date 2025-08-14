DAX24.273 -0,4%ESt505.444 -0,8%Top 10 Crypto16,00 -3,0%Dow45.312 -0,7%Nas21.506 ±0,0%Bitcoin96.488 -0,4%Euro1,1607 -1,0%Öl68,67 +1,3%Gold3.369 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street uneins -- DAX letztlich tiefer -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit, PUMA, DHL, Rüstungsaktien, NIO, Novo Nordisk, Bayer, Siemens Energy, RWE, Orsted, Valneva im Fokus
Top News
1&1-Aktie steigt: Konzernchef Dommermuth kauft Aktien 1&1-Aktie steigt: Konzernchef Dommermuth kauft Aktien
BVB-Aktie: Borussia Dortmund löst Vertrag mit Sven Mislintat endgültig auf BVB-Aktie: Borussia Dortmund löst Vertrag mit Sven Mislintat endgültig auf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
Aktie im Blick

Alibaba Aktie News: Alibaba zeigt sich am Abend freundlich

25.08.25 20:24 Uhr
Alibaba Aktie News: Alibaba zeigt sich am Abend freundlich

Die Aktie von Alibaba gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Alibaba-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alibaba
106,60 EUR 1,80 EUR 1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 124,53 USD zu. Bei 126,71 USD erreichte die Alibaba-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 125,71 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.202.033 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (148,42 USD) erklomm das Papier am 18.03.2025. Gewinne von 19,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 79,21 USD fiel das Papier am 29.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alibaba-Aktie mit einem Verlust von 36,39 Prozent wieder erreichen.

Alibaba-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,93 CNY belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 15.05.2025. Das EPS belief sich auf 0,74 USD gegenüber 1,39 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 32,49 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 3,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alibaba 33,59 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Alibaba am 29.08.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Alibaba-Anleger Experten zufolge am 28.08.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 61,65 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Alibaba-Aktie im Blick: Starkes Analysten-Sentiment und positive Marktimpulse für Alibaba

NVIDIA-Aktie dennoch etwas höher: China rät wohl von NVIDIAs H20-Chips ab

Alibaba-Aktie: Cloud-Offensive bei Alibaba - Milliardenbudget für Rechenzentren und KI

In eigener Sache

Übrigens: Alibaba und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alibaba

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ChinaFotoPress/ChinaFotoPress via Getty Images

Nachrichten zu Alibaba

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Alibaba

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
25.01.2017Alibaba NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
09.01.2017Alibaba AccumulateStandpoint Research
29.10.2015Alibaba HoldStandpoint Research
06.05.2015Alibaba HoldT.H. Capital
23.02.2012Alibabacom neutralNomura
DatumRatingAnalyst
20.04.2017Alibaba ReduceStandpoint Research
02.12.2011Alibabacom reduceNomura
25.11.2011Alibabacom reduceNomura
27.09.2011Alibabacom underperformMacquarie Research
12.08.2011Alibabacom underperformMacquarie Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alibaba nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen