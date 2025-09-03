Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag im Aufwind

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Allianz. Zuletzt stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 353,80 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 353,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 354,20 EUR. Mit einem Wert von 352,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 21.891 Allianz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 380,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.08.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,49 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 277,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 27,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Allianz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 16,74 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 359,29 EUR für die Allianz-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 7,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 44,50 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 56,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 28,52 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Allianz wird am 14.11.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 12.11.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 27,91 EUR in den Büchern stehen haben wird.

