Allianz Aktie News: Anleger schicken Allianz am Nachmittag ins Minus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Allianz gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Allianz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 361,10 EUR.

Das Papier von Allianz befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 361,10 EUR ab. Bei 359,50 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 363,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 228.744 Allianz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 380,30 EUR erreichte der Titel am 15.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2024 bei 281,80 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 28,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Allianz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 16,76 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 361,29 EUR an.

Allianz veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 7,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 6,09 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 44,50 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 28,52 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 14.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 27,80 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

