DAX24.290 +0,7%Est505.632 +0,9%MSCI World4.328 +0,1%Top 10 Crypto16,34 +0,2%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.862 -0,1%Euro1,1742 +0,1%Öl65,48 +0,1%Gold3.866 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Wolfspeed A41JEH Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nimmt Juli-Hoch ins Visier -- Asiens Börsen ziehen an -- Elon Musks Vermögen knackt wichtige Marke -- DroneShield, VW, Intel, AMD, Samsung, OpenAI, SK hynix, Nordex, BVB im Fokus
Top News
Geschätztes Vermögen von Chef der Tesla-Aktie Elon Musk erreicht wichtige Milliarden-Dollar-Marke Geschätztes Vermögen von Chef der Tesla-Aktie Elon Musk erreicht wichtige Milliarden-Dollar-Marke
EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Inditex-Investition von vor 10 Jahren eingebracht EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Inditex-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Blick auf Aktienkurs

Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag mit positiven Vorzeichen

02.10.25 09:29 Uhr
Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 363,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
364,30 EUR -0,20 EUR -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Allianz legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 363,70 EUR. Bei 365,00 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 364,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 26.052 Allianz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 380,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.08.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,56 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 281,80 EUR. Dieser Wert wurde am 19.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 22,52 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Allianz seine Aktionäre 2024 mit 15,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 16,76 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 361,29 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 07.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,39 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Allianz ein EPS von 6,09 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 44,50 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 56,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 28,52 Mrd. EUR eingefahren.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 14.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 27,80 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Experten sehen bei Allianz-Aktie Potenzial

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Allianz-Investment von vor einem Jahr verdient

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Allianz von vor 10 Jahren abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com

Nachrichten zu Allianz

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
18.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
18.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Allianz KaufenDZ BANK
23.07.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
07.08.2025Allianz NeutralUBS AG
07.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
06.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
02.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
21.04.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Allianz nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen