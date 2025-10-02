Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 363,70 EUR.
Das Papier von Allianz legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 363,70 EUR. Bei 365,00 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 364,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 26.052 Allianz-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 380,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.08.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,56 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 281,80 EUR. Dieser Wert wurde am 19.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 22,52 Prozent wieder erreichen.
Nachdem Allianz seine Aktionäre 2024 mit 15,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 16,76 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 361,29 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 07.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,39 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Allianz ein EPS von 6,09 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 44,50 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 56,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 28,52 Mrd. EUR eingefahren.
Allianz wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 14.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 27,80 EUR im Jahr 2025 aus.
Nachrichten zu Allianz
Analysen zu Allianz
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.09.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.09.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.09.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.2025
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|23.07.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.2025
|Allianz Neutral
|UBS AG
|07.08.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|12.06.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|06.08.2021
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|02.08.2021
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.2021
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
