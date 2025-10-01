Allianz Aktie News: Allianz am Mittwochmittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 360,30 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 360,30 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Allianz-Aktie bei 360,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 355,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 81.286 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 380,30 EUR markierte der Titel am 15.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,55 Prozent. Am 19.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 281,80 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 21,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Allianz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 15,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 16,76 EUR. Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 361,29 EUR.

Am 07.08.2025 hat Allianz die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Allianz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,09 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Allianz 44,50 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 56,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 14.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Allianz dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 27,80 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

