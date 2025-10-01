DAX23.809 -0,3%ESt505.513 -0,3%Top 10 Crypto15,82 -0,2%Dow46.398 +0,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin97.567 +0,4%Euro1,1750 +0,1%Öl66,44 -0,9%Gold3.892 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Wolfspeed A41JEH RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX mit schwachem Oktoberstart -- Nikkei rot - kein Handel in China -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
VW-Aktie höher: 2025 bereits mehr als 500 Entlassungen wegen Fehlverhalten VW-Aktie höher: 2025 bereits mehr als 500 Entlassungen wegen Fehlverhalten
Tesla-Chef Elon Musk will Wikipedia Konkurrenz machen Tesla-Chef Elon Musk will Wikipedia Konkurrenz machen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bleibt BNP Paribas weiter das beste Zertifikatehaus in Deutschland? Entscheiden Sie hier und ergreifen Sie dabei die Chance auf eine Reise nach Berlin.
Blick auf Aktienkurs

Allianz Aktie News: Allianz gibt am Vormittag ab

01.10.25 09:27 Uhr
Allianz Aktie News: Allianz gibt am Vormittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 355,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
357,80 EUR 0,10 EUR 0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Allianz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 355,40 EUR. In der Spitze fiel die Allianz-Aktie bis auf 354,60 EUR. Bei 355,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.834 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 380,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 7,01 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 281,80 EUR. Dieser Wert wurde am 19.11.2024 erreicht. Mit Abgaben von 20,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Allianz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 15,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 16,76 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 361,29 EUR an.

Am 07.08.2025 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,39 EUR gegenüber 6,09 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 56,06 Prozent auf 44,50 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Allianz.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 27,80 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Allianz-Investment von vor einem Jahr verdient

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Allianz von vor 10 Jahren abgeworfen

Berenberg veröffentlicht Investment-Empfehlung: Allianz-Aktie mit Buy

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Allianz

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
18.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
18.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Allianz KaufenDZ BANK
23.07.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
07.08.2025Allianz NeutralUBS AG
07.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
06.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
02.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
21.04.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Allianz nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen