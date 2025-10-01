Allianz Aktie News: Allianz gibt am Vormittag ab

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 355,40 EUR.

Der Allianz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 355,40 EUR. In der Spitze fiel die Allianz-Aktie bis auf 354,60 EUR. Bei 355,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.834 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 380,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 7,01 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 281,80 EUR. Dieser Wert wurde am 19.11.2024 erreicht. Mit Abgaben von 20,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Allianz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 15,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 16,76 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 361,29 EUR an.

Am 07.08.2025 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,39 EUR gegenüber 6,09 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 56,06 Prozent auf 44,50 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Allianz.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 27,80 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

