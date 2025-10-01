DAX24.120 +1,0%Est505.580 +0,9%MSCI World4.309 +0,1%Top 10 Crypto16,20 +2,2%Nas22.645 -0,1%Bitcoin99.931 +2,9%Euro1,1753 +0,1%Öl65,44 -2,4%Gold3.878 +0,5%
Allianz Aktie News: Allianz verteuert sich am Mittwochnachmittag

01.10.25 16:09 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 362,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Allianz
363,70 EUR 6,00 EUR 1,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 362,90 EUR. Der Kurs der Allianz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 362,90 EUR zu. Bei 355,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 238.587 Aktien.

Bei 380,30 EUR erreichte der Titel am 15.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 4,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 281,80 EUR fiel das Papier am 19.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 22,35 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 15,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 16,76 EUR je Allianz-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 361,29 EUR aus.

Am 07.08.2025 hat Allianz die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,39 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Allianz ein EPS von 6,09 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Allianz im vergangenen Quartal 44,50 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 56,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allianz 28,52 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 14.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 27,80 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
18.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
