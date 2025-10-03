Allianz Aktie News: Allianz macht am Freitagmittag Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 362,70 EUR.

Die Allianz-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 362,70 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 364,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 363,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 84.515 Allianz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 380,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.08.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 281,80 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,30 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 16,76 EUR. Im Vorjahr erhielten Allianz-Aktionäre 15,40 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 361,29 EUR angegeben.

Am 07.08.2025 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,39 EUR gegenüber 6,09 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 44,50 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 56,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 14.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2025 27,80 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

