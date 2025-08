Allianz Aktie News: Anleger schicken Allianz am Vormittag ins Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Allianz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 349,00 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 349,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Allianz-Aktie sogar auf 349,80 EUR. Bei 349,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 14.705 Stück.

Am 07.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 378,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 7,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2024 bei 242,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,40 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 16,70 EUR, nach 15,40 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 359,29 EUR je Allianz-Aktie aus.

Allianz veröffentlichte am 15.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 6,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 6,32 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Allianz im vergangenen Quartal 54,00 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 43,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allianz 37,61 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Allianz am 07.08.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2026 erwartet.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 27,68 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

