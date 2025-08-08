Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Mittag seitwärts

Blick auf Allianz-Kurs

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 364,90 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Allianz-Aktie um 11:48 Uhr im XETRA-Handel bei 364,90 EUR. Die Allianz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 366,80 EUR aus. Das Tagestief markierte die Allianz-Aktie bei 363,70 EUR. Bei 366,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 65.455 Allianz-Aktien.

Am 07.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 378,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 252,30 EUR. Dieser Wert wurde am 10.08.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 30,86 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Allianz seine Aktionäre 2024 mit 15,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 16,81 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 359,29 EUR je Allianz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 07.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,39 EUR, nach 6,09 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 44,50 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 28,52 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 14.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 12.11.2026 werfen.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 27,86 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

