Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag kaum bewegt

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Allianz. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Allianz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 365,20 EUR.

Mit einem Wert von 365,20 EUR bewegte sich die Allianz-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 366,80 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Allianz-Aktie bisher bei 365,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 366,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 13.570 Allianz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 07.05.2025 auf bis zu 378,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 252,30 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 30,91 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 16,81 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 15,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 359,29 EUR je Allianz-Aktie aus.

Allianz gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 7,39 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 6,09 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 44,50 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,52 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2025 terminiert. Allianz dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 27,86 EUR je Allianz-Aktie.

