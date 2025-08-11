Allianz Aktie News: Allianz am Mittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Allianz. Das Papier von Allianz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 364,80 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 364,80 EUR. Bei 366,30 EUR erreichte die Allianz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 366,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 76.446 Allianz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.05.2025 bei 378,50 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 3,76 Prozent zulegen. Am 13.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 255,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 43,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Allianz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 16,80 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 359,29 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 07.08.2025 vor. Allianz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,09 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 44,50 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,52 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 14.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 27,83 EUR je Allianz-Aktie.

