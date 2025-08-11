Allianz Aktie News: Allianz am Mittag auf grünem Terrain
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Allianz. Das Papier von Allianz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 364,80 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 11:49 Uhr ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 364,80 EUR. Bei 366,30 EUR erreichte die Allianz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 366,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 76.446 Allianz-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.05.2025 bei 378,50 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 3,76 Prozent zulegen. Am 13.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 255,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 43,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für Allianz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 16,80 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 359,29 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 07.08.2025 vor. Allianz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,09 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 44,50 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,52 Mrd. EUR umgesetzt.
Am 14.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 27,83 EUR je Allianz-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie
Allianz-Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold an Allianz-Aktie
DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allianz-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Allianz-Aktie im Plus: Allianz übertrifft alle Erwartungen und bestätigt Ausblick
Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: gary718 / Shutterstock.com
Nachrichten zu Allianz
Analysen zu Allianz
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.2025
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2025
|Allianz Neutral
|UBS AG
|07.08.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.2025
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|23.07.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.07.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.2025
|Allianz Neutral
|UBS AG
|07.08.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.2025
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.2025
|Allianz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|06.08.2021
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|02.08.2021
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.2021
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|19.02.2021
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Allianz nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen