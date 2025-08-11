Allianz Aktie News: Allianz legt am Nachmittag zu

So entwickelt sich Allianz

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 365,00 EUR.

Das Papier von Allianz konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 365,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Allianz-Aktie bis auf 367,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 366,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 206.321 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 378,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 3,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 255,10 EUR fiel das Papier am 13.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 30,11 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Allianz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 16,80 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 359,29 EUR je Allianz-Aktie aus.

Allianz veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,39 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,09 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 44,50 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,52 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 14.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2025 27,83 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

