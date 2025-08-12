Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Allianz zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Allianz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 369,50 EUR.

Um 15:53 Uhr ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 369,50 EUR. Die Allianz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 369,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 364,30 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 306.491 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 378,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.05.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 2,44 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.08.2024 bei 255,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 16,80 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 359,29 EUR.

Am 07.08.2025 hat Allianz die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 44,50 Mrd. EUR – ein Plus von 56,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 28,52 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Allianz am 14.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Allianz rechnen Experten am 12.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 27,79 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

