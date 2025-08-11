Allianz Aktie News: Allianz am Mittwochvormittag im Plus

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Allianz. Das Papier von Allianz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 365,50 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere um 09:06 Uhr 0,5 Prozent. In der Spitze gewann die Allianz-Aktie bis auf 365,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 364,30 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 14.923 Aktien.

Bei einem Wert von 378,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.05.2025). 3,56 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 255,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,10 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Allianz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 15,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 16,80 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 359,29 EUR.

Allianz veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 7,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 6,09 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 44,50 Mrd. EUR gegenüber 28,52 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Allianz am 14.11.2025 präsentieren. Allianz dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 27,79 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

