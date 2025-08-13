Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Allianz. Das Papier von Allianz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 370,80 EUR.

Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 370,80 EUR. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 371,50 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 371,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 21.489 Allianz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.05.2025 bei 378,50 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 2,08 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.08.2024 bei 256,60 EUR. Abschläge von 30,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 16,80 EUR. Im Vorjahr erhielten Allianz-Aktionäre 15,40 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 359,29 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Allianz gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 56,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 44,50 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 28,52 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Allianz wird am 14.11.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 27,79 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

