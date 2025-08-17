DAX24.306 -0,2%ESt505.430 -0,4%Top 10 Crypto15,90 -0,6%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.488 -1,8%Euro1,1684 -0,3%Öl65,90 -0,4%Gold3.350 +0,4%
Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Vormittag schwächer

18.08.25 09:25 Uhr
Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Vormittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 376,30 EUR.

Allianz
374,30 EUR -3,50 EUR -0,93%
Die Allianz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 376,30 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Allianz-Aktie bei 375,90 EUR. Bei 376,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 12.284 Allianz-Aktien den Besitzer.

Bei 380,30 EUR erreichte der Titel am 15.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,06 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 17.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 263,70 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 29,92 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 16,81 EUR. Im Vorjahr erhielten Allianz-Aktionäre 15,40 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 359,29 EUR.

Am 07.08.2025 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Allianz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,09 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 56,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 44,50 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 28,52 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 14.11.2025 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Allianz dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2025 27,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

