Aktienkurs im Fokus

Allianz Aktie News: Allianz am Mittag im Plus

20.08.25 12:07 Uhr
Die Aktie von Allianz gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 374,90 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
375,10 EUR 1,90 EUR 0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Allianz-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 374,90 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 375,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 374,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 76.994 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 380,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,44 Prozent. Bei 268,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Allianz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 15,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 16,81 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 359,29 EUR je Allianz-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,39 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,09 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 56,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 44,50 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 28,52 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 27,84 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Allianz

DatumMeistgelesen
Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
11.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
08.08.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Allianz KaufenDZ BANK
07.08.2025Allianz NeutralUBS AG
07.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Allianz KaufenDZ BANK
23.07.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.07.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.07.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
07.08.2025Allianz NeutralUBS AG
07.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.07.2025Allianz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.06.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
06.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
02.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
21.04.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
19.02.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets

