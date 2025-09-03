Alphabet A (ex Google) Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Alphabet A (ex Google)

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 230,37 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 230,37 USD. In der Spitze fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 226,11 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 229,89 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.845.138 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 03.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 231,31 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 140,53 USD. Mit einem Kursverlust von 39,00 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,516 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 231,17 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,89 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 96,54 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 84,64 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 9,94 USD in den Büchern stehen haben wird.

