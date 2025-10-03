Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gibt am Nachmittag nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 243,11 USD nach.
Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 243,11 USD. Das bisherige Tagestief markierte Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 241,67 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 244,49 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.218.352 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.
Am 20.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 256,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,30 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (140,53 USD). Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 73,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,537 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 240,33 USD angegeben.
Am 23.07.2025 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,31 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,89 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 96,54 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 84,64 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 9,92 USD je Aktie aus.
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.2025
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|03.09.2025
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.2025
|Alphabet A (ex Google) Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.2025
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|02.10.2025
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.2025
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.2025
|Alphabet A (ex Google) Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Outperform
|RBC Capital Markets
|03.09.2025
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|14.08.2025
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|24.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|16.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|22.05.2025
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|15.05.2019
|Alphabet A (ex Google) verkaufen
|Credit Suisse Group
|24.11.2008
|Google sell
|Merriman Curhan Ford & Co
|19.11.2008
|Google ausgestoppt
|Nasd@q Inside
|16.03.2007
|Google Bär der Woche
|Der Aktionärsbrief
|08.03.2006
|Google im intakten Abwärtstrend
|Der Aktionär
