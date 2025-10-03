DAX24.359 -0,3%Est505.647 ±0,0%MSCI World4.347 +0,4%Top 10 Crypto16,59 +0,8%Nas22.850 ±0,0%Bitcoin102.453 -0,4%Euro1,1739 +0,2%Öl64,71 +0,6%Gold3.880 +0,6%
Aktienkurs im Fokus

Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gibt am Nachmittag nach

03.10.25 16:10 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 243,11 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
205,85 EUR -2,80 EUR -1,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 243,11 USD. Das bisherige Tagestief markierte Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 241,67 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 244,49 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.218.352 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 20.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 256,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,30 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (140,53 USD). Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 73,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,537 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 240,33 USD angegeben.

Am 23.07.2025 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,31 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,89 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 96,54 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 84,64 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 9,92 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alphabet C (ex Google)-Investment von vor 3 Jahren verdient

Alphabet-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September

Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Alphabet A (ex Google)

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
03.09.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
03.09.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
14.08.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
