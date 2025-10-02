Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagabend mit Verlusten

So entwickelt sich Alphabet A (ex Google)

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 244,13 USD.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 244,13 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 242,32 USD ab. Bei 245,37 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 4.185.445 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 256,00 USD. Dieser Kurs wurde am 20.09.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 4,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 140,53 USD am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,537 USD. Im Vorjahr hatte Alphabet A (ex Google) 0,600 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 240,33 USD.

Am 23.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,89 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 96,54 Mrd. USD gegenüber 84,64 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2025 9,92 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group

Tesla-Aktie im Blick: Autonomes Fahren weiter in der Kritik - Influencer-Test misslingt

Amazon-Aktie schwächer: Handelsgigant will mit hilfreicher KI zu Hause punkten