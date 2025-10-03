DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.340 +0,3%Top 10 Crypto16,70 +1,4%Nas22.781 -0,3%Bitcoin104.353 +1,5%Euro1,1740 +0,2%Öl64,47 +0,2%Gold3.887 +0,8%
Blick auf Alphabet A (ex Google)-Kurs

Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gibt am Abend ab

03.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 244,95 USD abwärts.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 244,95 USD abwärts. In der Spitze fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 241,67 USD. Bei 244,49 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.891.033 Stück gehandelt.

Am 20.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 256,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 140,53 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 42,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,537 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alphabet A (ex Google) 0,600 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 240,33 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 23.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD gegenüber 1,89 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,06 Prozent auf 96,54 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 84,64 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,92 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

In eigener Sache

