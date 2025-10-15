Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) schiebt sich am Mittwochabend vor

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 248,97 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 248,97 USD. Den Tageshöchststand markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 252,11 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 247,38 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 3.784.261 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.09.2025 bei 256,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 2,82 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 140,53 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 43,56 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,557 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 240,33 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Am 23.07.2025 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,31 USD, nach 1,89 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 96,54 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 84,64 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Alphabet A (ex Google)-Anleger Experten zufolge am 04.11.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,92 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Alphabet-Aktie in Grün: Google will KI-Rechenzentrum in Indien errichten

Nach Joboffensive und Protest-Kündigung: Was bewegt die Amazon-Aktie?

Erste Schätzungen: Alphabet C (ex Google) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor