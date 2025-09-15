Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Abend an Boden

Kursverlauf

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 251,96 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 251,96 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zog in der Spitze bis auf 253,03 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 252,00 USD. Zuletzt wechselten 5.611.481 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 16.09.2025 markierte das Papier bei 253,03 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 0,42 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 140,53 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 44,23 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Alphabet A (ex Google)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,537 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 231,17 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,31 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,89 USD je Aktie in den Büchern standen. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 96,54 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 84,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,94 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

