DAX23.329 -1,8%ESt505.372 -1,3%Top 10 Crypto16,29 +1,8%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.512 +0,4%Euro1,1859 +0,8%Öl68,52 +1,6%Gold3.690 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX schließt tiefer -- US-Börsen wenig bewegt -- Microsoft: Dividende steigt -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, thyssenkrupp im Fokus
Top News
Warum der Euro seine Gewinne etwas ausbaut Warum der Euro seine Gewinne etwas ausbaut
Ethereum-Kurs von 25.000 Dollar bis 2028? Standard Chartered wird mega-bullish Ethereum-Kurs von 25.000 Dollar bis 2028? Standard Chartered wird mega-bullish
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Physical Bitcoin ETP: 100% physisch hinterlegt, Einfacher Zugang, Sicher, Niedrige Kosten. Gebühr 0,15%.
Kursverlauf

Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Abend an Boden

16.09.25 20:24 Uhr
Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Abend an Boden

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 251,96 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
212,50 EUR 0,50 EUR 0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 251,96 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zog in der Spitze bis auf 253,03 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 252,00 USD. Zuletzt wechselten 5.611.481 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 16.09.2025 markierte das Papier bei 253,03 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 0,42 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 140,53 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 44,23 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Alphabet A (ex Google)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,537 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 231,17 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,31 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,89 USD je Aktie in den Büchern standen. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 96,54 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 84,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,94 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Alphabet-Aktie steigt trotzdem: US-Medienkonzern verklagt Google wegen KI-Nutzung in Suchmaschine - erstmals 3-Billionen-Dollar-Marke geknackt

Sorge wegen NVIDIA-Aktie und Co. - Deutsche Bank sieht Blasenrisiko im S&P 500

Patentkönige: Diese Tech-Unternehmen melden die meisten Patente an

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

DatumRatingAnalyst
03.09.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
03.09.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
14.08.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
28.07.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
03.09.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
03.09.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
14.08.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
24.07.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
16.07.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
22.05.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2019Alphabet A (ex Google) verkaufenCredit Suisse Group
24.11.2008Google sellMerriman Curhan Ford & Co
19.11.2008Google ausgestopptNasd@q Inside
16.03.2007Google Bär der WocheDer Aktionärsbrief
08.03.2006Google im intakten AbwärtstrendDer Aktionär

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alphabet A (ex Google) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen