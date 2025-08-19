Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verliert am Mittwochnachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,7 Prozent auf 198,07 USD abwärts.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 198,07 USD. Das Tagestief markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 197,94 USD. Bei 200,85 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1.309.509 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 05.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 207,05 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 4,53 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 140,53 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 29,05 Prozent sinken.

Alphabet A (ex Google)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,516 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 214,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,89 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,06 Prozent auf 96,54 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 84,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Alphabet A (ex Google) am 28.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 9,95 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Änderungen bei Play Store: Google will EU-Strafe entgehen - Alphabet-Aktie tiefer

NVIDIA-Aktie vor Ausbruch? NVIDIA-Zulieferer SK Hynix sieht starkes Wachstumspotenzial im KI-Speichermarkt

Amazon-Aktie stabil: Appstore für Android wird endgültig eingestellt