Alphabet A (ex Google) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Alphabet A (ex Google) am Donnerstagabend mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 199,93 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 199,93 USD. Im Tageshoch stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 202,47 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 199,75 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.743.322 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 05.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 207,05 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 140,53 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 42,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,600 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,516 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 214,00 USD an.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,89 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 96,54 Mrd. USD – ein Plus von 14,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 84,64 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,95 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

