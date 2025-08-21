Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Nachmittag an Boden
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Zuletzt stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 202,06 USD.
Um 15:53 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 202,06 USD nach oben. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 203,98 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 203,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.430.942 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.
Am 05.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 207,05 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 2,47 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 140,53 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 30,45 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,516 USD. Im Vorjahr hatte Alphabet A (ex Google) 0,600 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 214,00 USD.
Am 23.07.2025 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 2,31 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,89 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 96,54 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 84,64 Mrd. USD eingefahren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Alphabet A (ex Google) am 28.10.2025 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,94 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.
