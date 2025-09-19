DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,35 -4,1%Dow46.395 +0,2%Nas22.793 +0,7%Bitcoin95.467 -2,8%Euro1,1798 +0,4%Öl66,57 -0,1%Gold3.748 +1,7%
Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Montagabend auf rotem Terrain

22.09.25 20:25 Uhr
Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Montagabend auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 252,14 USD ab.

Um 20:08 Uhr rutschte die Alphabet A (ex Google)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 252,14 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 250,32 USD. Bei 254,40 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 5.007.041 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 19.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 256,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 1,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (140,53 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 44,27 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,600 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,537 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 231,17 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 96,54 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 84,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,93 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

