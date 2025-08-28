Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) macht am Freitagabend Boden gut

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 213,37 USD.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 213,37 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf 213,38 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 210,60 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.188.488 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 29.08.2025 auf bis zu 213,38 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Bei einem Wert von 140,53 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 51,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,516 USD. Im Vorjahr hatte Alphabet A (ex Google) 0,600 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 214,00 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,31 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,89 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,06 Prozent auf 96,54 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 84,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,94 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

