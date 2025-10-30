Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zündet am Nachmittag Kursrakete

Blick auf Alphabet A (ex Google)-Kurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,2 Prozent auf 288,83 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 5,2 Prozent im Plus bei 288,83 USD. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 291,41 USD. Bei 291,18 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 10.840.091 Stück.

Am 30.10.2025 markierte das Papier bei 291,41 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 0,89 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 140,53 USD am 08.04.2025. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 105,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,600 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,557 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 278,40 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2025. Es stand ein EPS von 2,31 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 2,12 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 96,54 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,25 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 03.02.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 10,03 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Ausblick: Alphabet zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

US-Tech-Riesen steigern EU-Lobbyausgaben

Aktien von Stellantis, NVIDIA, Uber & Foxconn stark: Kooperation bei Robotaxis