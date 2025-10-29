Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 269,95 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 269,95 USD. Bei 270,22 USD markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 267,85 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.381.948 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.10.2025 auf bis zu 270,06 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 0,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 140,53 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 92,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,557 USD, nach 0,600 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 260,40 USD.

Am 23.07.2025 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,89 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 96,54 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 84,64 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 03.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Alphabet A (ex Google) möglicherweise am 04.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2025 9,90 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

