Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) präsentiert sich am Mittwochabend fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 273,49 USD.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,3 Prozent auf 273,49 USD. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 273,49 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 267,85 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 6.928.890 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei 273,49 USD erreichte der Titel am 29.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 0,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 140,53 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,557 USD ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 260,40 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,31 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,89 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 96,54 Mrd. USD im Vergleich zu 84,64 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 03.02.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Alphabet A (ex Google)-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 04.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 9,90 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips sollen 20 bis 30 Prozent Kostenersparnis gegenüber NVIDIA-Technologie bringen

Microsoft-Aktie gefragt: Inzwischen 27-Prozent-Anteil an ChatGPT-Macher OpenAI

Alphabet-Aktie: US-Atomkraftwerk kommt für Google-KI wieder aus dem Ruhestand