Aktie im Blick

Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon gewinnt am Abend an Boden

01.10.25 20:24 Uhr
Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon gewinnt am Abend an Boden

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Amazon. Zuletzt wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 221,51 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
188,82 EUR 1,54 EUR 0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für das Amazon-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 221,51 USD. Im Tageshoch stieg die Amazon-Aktie bis auf 222,05 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 217,10 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.055.981 Amazon-Aktien.

Am 05.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 242,51 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 9,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 161,56 USD. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 27,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Amazon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Amazon-Aktie wird bei 257,63 USD angegeben.

Am 31.07.2025 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,68 USD, nach 1,26 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 167,70 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 147,98 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Amazon wird am 23.10.2025 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,67 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

