Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

Kursverlauf

Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 218,20 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für die Amazon-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 218,20 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Amazon-Aktie bis auf 216,61 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 217,10 USD. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 2.406.236 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.02.2025 bei 242,51 USD. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 11,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 161,56 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 35,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 257,63 USD aus.

Amazon ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,68 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,26 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 167,70 Mrd. USD gegenüber 147,98 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Amazon am 23.10.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,67 USD je Aktie in den Amazon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amazon-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Langfristige Gewinner: Diese Buffett-Aktien zählen zu den potenziellen Outperformern

Darum sieht die Bank of America gute Chancen für die Satelliten-Aktie AST SpaceMobile