Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Amazon gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Amazon-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 218,81 USD.

Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 218,81 USD. Bei 218,71 USD markierte die Amazon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 222,08 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.688.045 Amazon-Aktien den Besitzer.

Bei 242,51 USD erreichte der Titel am 05.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 9,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 161,56 USD ab. Abschläge von 26,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Amazon seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 257,63 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amazon am 31.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,68 USD, nach 1,26 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amazon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 167,70 Mrd. USD im Vergleich zu 147,98 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,66 USD je Amazon-Aktie belaufen.

