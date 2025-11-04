Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Dienstagabend vermehrt von Amazon

DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,84 -2,6%Nas23.375 -1,9%Bitcoin88.385 -4,4%Euro1,1482 -0,3%Öl64,41 -0,7%Gold3.943 -1,5%
So entwickelt sich Amazon

04.11.25 20:23 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 249,74 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
217,50 EUR -2,50 EUR -1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Amazon-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 249,74 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Amazon-Aktie bis auf 249,38 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 250,48 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 7.817.412 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 03.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 258,59 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 161,56 USD ab. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 35,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Amazon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 276,25 USD je Amazon-Aktie an.

Amazon veröffentlichte am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,95 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,43 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 180,17 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 158,88 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Amazon am 29.01.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,00 USD je Aktie in den Amazon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Bildquellen: BobNoah / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amazon

DatumMeistgelesen
Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
31.10.2025Amazon KaufenDZ BANK
31.10.2025Amazon BuyUBS AG
31.10.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.10.2025Amazon KaufenDZ BANK
31.10.2025Amazon BuyUBS AG
31.10.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.09.2018Amazon HoldMorningstar
30.07.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
13.06.2018Amazon HoldMorningstar
02.05.2018Amazon HoldMorningstar
02.02.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
DatumRatingAnalyst
11.04.2017Whole Foods Market SellStandpoint Research
23.03.2017Whole Foods Market SellUBS AG
14.08.2015Whole Foods Market SellPivotal Research Group
04.02.2009Amazon.com sellStanford Financial Group, Inc.
26.11.2008Amazon.com ErsteinschätzungStanford Financial Group, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen