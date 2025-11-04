Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag mit Einbußen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 253,43 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 253,43 USD. Bei 249,68 USD markierte die Amazon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 250,48 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 3.040.553 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.11.2025 bei 258,59 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 2,04 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 161,56 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 36,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Amazon-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Amazon-Aktie wird bei 276,25 USD angegeben.

Am 30.10.2025 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,95 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,43 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 180,17 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 158,88 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,40 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.01.2026 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 7,00 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

