Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX höher -- US-Börsen uneins -- Berkshire Hathaway mit mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- Rheinmetall, BioNTech, TKMS, Palantir, Apple im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie fester: Anleger warten gespannt auf Quartalsergebnisse - HENSOLDT und RENK ebenfalls im Fokus
Siemens Energy-Aktie: Weiterhin auf Höhenflug - neues 52-Wochen-Hoch
Aktienentwicklung

Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Montagnachmittag gesucht

03.11.25 16:08 Uhr
Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Montagnachmittag gesucht

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Amazon. Zuletzt ging es für das Amazon-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,6 Prozent auf 255,36 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
222,00 EUR 9,80 EUR 4,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 4,6 Prozent auf 255,36 USD. Zwischenzeitlich stieg die Amazon-Aktie sogar auf 258,59 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 255,44 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 9.127.775 Amazon-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 258,59 USD erreichte der Titel am 03.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 161,56 USD am 08.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,73 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 276,25 USD für die Amazon-Aktie.

Amazon ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,95 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon noch ein Gewinn pro Aktie von 1,43 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Amazon 180,17 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 158,88 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Amazon am 29.01.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2025 6,98 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: BobNoah / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amazon

DatumMeistgelesen
Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
31.10.2025Amazon KaufenDZ BANK
31.10.2025Amazon BuyUBS AG
31.10.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
