Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Abend mit Aufschlag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Amazon. Die Amazon-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,5 Prozent auf 255,14 USD.

Das Papier von Amazon konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 4,5 Prozent auf 255,14 USD. Zwischenzeitlich stieg die Amazon-Aktie sogar auf 258,59 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 255,44 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 17.388.983 Amazon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.11.2025 bei 258,59 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 1,35 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 161,56 USD am 08.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amazon-Aktie 57,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Amazon-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 276,25 USD an.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Amazon am 30.10.2025. Das EPS belief sich auf 1,95 USD gegenüber 1,43 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 180,17 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 158,88 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 29.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 6,98 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

