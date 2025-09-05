Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon reagiert am Montagabend positiv

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 236,05 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Amazon-Papiere um 20:08 Uhr 1,6 Prozent. Bei 237,59 USD erreichte die Amazon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 235,00 USD. Bisher wurden heute 5.380.134 Amazon-Aktien gehandelt.

Am 05.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,51 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 161,56 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Amazon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Amazon 0,000 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 257,63 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 31.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,68 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amazon ein EPS von 1,26 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 167,70 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 147,98 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Amazon-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,65 USD je Aktie in den Amazon-Büchern.

