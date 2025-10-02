DAX24.396 +1,2%Est505.645 +1,1%MSCI World4.317 -0,1%Top 10 Crypto16,39 +0,5%Nas22.767 +0,1%Bitcoin101.685 +0,8%Euro1,1712 -0,2%Öl64,53 -1,4%Gold3.832 -0,9%
Heute im Fokus
DAX nähert sich Rekord -- US-Börsen uneins -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen in Q3 -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Rüstungsaktien, Wolfspeed im Fokus
Top News
Geschätztes Vermögen von CEO der Tesla-Aktie Musk erreicht wichtige Milliarden-Marke Geschätztes Vermögen von CEO der Tesla-Aktie Musk erreicht wichtige Milliarden-Marke
BioNTech-Aktie gefragt: Zweiter "AI Day" in London - Pfizer-Deal treibt an BioNTech-Aktie gefragt: Zweiter "AI Day" in London - Pfizer-Deal treibt an
Amazon im Fokus

Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon fällt am Donnerstagnachmittag

02.10.25 16:10 Uhr
Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon fällt am Donnerstagnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 219,72 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
188,08 EUR 0,40 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 219,72 USD. Die Amazon-Aktie gab in der Spitze bis auf 218,95 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 220,99 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 1.723.887 Stück.

Am 05.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 242,51 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 161,56 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 26,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Amazon-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 257,63 USD.

Am 31.07.2025 lud Amazon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei 1,68 USD. Im letzten Jahr hatte Amazon einen Gewinn von 1,26 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Amazon im vergangenen Quartal 167,70 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amazon 147,98 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Amazon am 23.10.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,67 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group

Amazon-Aktie schwächer: Handelsgigant will mit hilfreicher KI zu Hause punkten

Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amazon-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
11.09.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Amazon BuyUBS AG
