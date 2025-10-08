DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.351 +0,5%Top 10 Crypto17,20 +0,8%Nas23.020 +1,0%Bitcoin106.089 +1,8%Euro1,1626 -0,3%Öl66,13 +0,6%Gold4.042 +1,5%
Heute im Fokus
DAX mit neuem Rekordschlussstand -- Wall Street freundlich -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, Airbus, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex, BMW im Fokus
Ausblick: Delta Air Lines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: Delta Air Lines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds
Kurs der Amazon

08.10.25 20:24 Uhr
Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Amazon am Mittwochabend ins Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 226,43 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
195,20 EUR 5,10 EUR 2,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die Amazon-Papiere um 20:08 Uhr 2,1 Prozent. Die Amazon-Aktie zog in der Spitze bis auf 226,61 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 223,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.794.280 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 242,51 USD an. Gewinne von 7,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 161,56 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 28,65 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Amazon-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 257,63 USD.

Am 31.07.2025 hat Amazon die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,68 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 1,26 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 167,70 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 147,98 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 6,67 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com

mehr Analysen