Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Mittwochabend mit negativen Vorzeichen

10.09.25 20:24 Uhr
Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Mittwochabend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Amazon-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 230,86 USD.

Die Amazon-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 230,86 USD. Im Tief verlor die Amazon-Aktie bis auf 230,60 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 237,68 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.850.206 Amazon-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 242,51 USD erreichte der Titel am 05.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 4,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 161,56 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Amazon-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 257,63 USD.

Amazon veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,26 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 167,70 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 147,98 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Amazon wird am 23.10.2025 gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,65 USD je Amazon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

