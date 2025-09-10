Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon gewinnt am Donnerstagnachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Amazon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Amazon-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 230,91 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 230,91 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Amazon-Aktie sogar auf 231,53 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 231,30 USD. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 1.569.412 Aktien.

Am 05.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 242,51 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amazon-Aktie derzeit noch 5,02 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 161,56 USD. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 30,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 257,63 USD.

Amazon gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,68 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amazon ein EPS von 1,26 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 167,70 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 147,98 Mrd. USD umgesetzt.

Die Amazon-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,66 USD je Amazon-Aktie belaufen.

