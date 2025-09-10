Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Donnerstagabend im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Amazon gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 231,20 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Amazon-Papiere um 20:08 Uhr 0,4 Prozent. Bei 231,53 USD erreichte die Amazon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 231,30 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.817.603 Amazon-Aktien.

Bei 242,51 USD markierte der Titel am 05.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amazon-Aktie derzeit noch 4,89 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 161,56 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 30,12 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Amazon 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 257,63 USD.

Amazon ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,68 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 167,70 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 147,98 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Amazon am 23.10.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,66 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

