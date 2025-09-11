Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Amazon am Freitagabend auf rotes Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Amazon. Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 227,51 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Amazon-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 227,51 USD. Die Abwärtsbewegung der Amazon-Aktie ging bis auf 226,31 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 230,28 USD. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.881.525 Stück gehandelt.
Am 05.02.2025 markierte das Papier bei 242,51 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 6,59 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 161,56 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 28,99 Prozent Luft nach unten.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Amazon-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 257,63 USD an.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Amazon am 31.07.2025. In Sachen EPS wurden 1,68 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon 1,26 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 167,70 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 147,98 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Amazon-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,66 USD je Aktie in den Amazon-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Amazon
Analysen zu Amazon
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.2025
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.2025
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|Amazon Buy
|UBS AG
