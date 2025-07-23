Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Dienstagnachmittag billiger

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Amazon. Zuletzt fiel die Amazon-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 229,17 USD ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die Amazon-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 229,17 USD. Der Kurs der Amazon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 228,58 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 230,02 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.195.968 Amazon-Aktien.

Am 05.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 242,51 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amazon-Aktie derzeit noch 5,82 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 161,56 USD ab. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 29,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 257,63 USD aus.

Am 31.07.2025 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,68 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 1,26 USD je Aktie verdient. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 167,70 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 147,98 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,65 USD je Aktie in den Amazon-Büchern.

